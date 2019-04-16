新光三越台中店「日本美食物產展」登場，網羅五大夢幻冰淇淋，要讓網美們當吃貨狂洗版IG。（馮惠宜攝）

美食展也向眼球經濟靠攏，不但要好吃，還要夠吸睛！台中新光三越台中店16日起舉辦「日本美食物產展」不但現場布置紫藤花拍照點，更搜羅與日本同步的夢幻冰淇淋，要請網美來拍照洗版IG。

金箔冰淇淋、鯛魚冰淇淋還有聖代雙淇淋…超夢幻冰淇淋大集合，新光三越台中店逢母親節檔期推出日本展，這次網羅「御前上茶」以180年歷史的森半抹茶推出台中店限定口味櫻花聖代雙重奏，層層堆疊如聖代的冰淇淋，美到讓人一定要自拍一下。

還有「北海道工坊」的金箔霜淇淋豪邁的使用整片金箔包覆，而74年日本第一蜂蜜品牌「杉養蜂園」則推出滿滿蜂蜜香味霜淇淋，另今年一月在北部展店的「茶茶小王子」帶來京都宇治百年抹茶冰淇淋，還有「八笑俱樂部」可愛滿分的鯛魚燒霜淇淋。

另，新光三越也特別設置傾瀉而下隨風搖曳的紫藤花，讓網美們尤如置身日本，此外，這項日本展共計有64家人氣名店、18位日本職人實演。包括日本黑毛和牛A5等級─特選松花堂和牛便當、羽田機場連續5年鯖魚棒壽司冠軍─若廣烤鯖魚壽司、姬路火車站年銷萬碗─喃風蕎麥麵…等。

(中時 )