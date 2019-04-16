雲林縣虎尾瓔珞莊園被許多人誤認為是咖啡坊，其實是手作花坊，主人鍾亞琳後來索性應大家期待，兼做簡單咖啡等下午茶。（許素惠攝）

有道是「10年磨一劍」，念園藝的彰化人鍾亞琳卻花了15年，才在雲林虎尾栽植出夢想花園-瓔珞莊園，特別的是，種的是想像、創新與突破，由心滋長，小至婚禮小物，大至展場或櫥窗設計，都有夢想花園的具體實現。

4只貨櫃交錯在300坪如茵草地上，若非其中1只鮮紅欲滴，位於雲林高鐵站往國道1號連絡道旁瓔珞莊園，低調到很難被發現，然而室內風景繁花似錦，可比室外繽紛璀璨得多，這就是莊園主鍾亞琳的夢想花園。

雲林縣虎尾瓔珞莊園不只戶外種花草，室內也是百花繽放，十分繽紛。（許素惠攝）

嘉義大學園藝系畢業的她是雲林新住民，因為工作在異鄉落地生根並圓夢。鍾亞琳說，擁有屬於自己的花坊是她的夢想，但她沒有因憧憬美的事物、愛浪漫而昏頭，所以畢業後從事過加油站行政工作，也經營過飾品店，逐夢而踏實生活。

經過15年的蘊釀及準備，2年前終於夢想成真，鍾亞琳的園地有別於一般花坊，新鮮切花不多，乾燥花、俗稱永生花的香皂花是主角，大小花禮、新娘捧花、展演、櫥窗與婚禮布置，甚至節慶花藝教學，在在讓她的莊園種出更多的創意及突破。

鍾亞琳表示，不過卻常被誤以為是咖啡坊，由於要喝咖啡的人很多，1年前她索性順應民意推出簡單下午茶，上門客人點杯咖啡靜坐一隅，或思考、或看書、或工作，像在自家家裡，一坐便是一早上或一下午，她繼續整理花材，各自專注在療癒的世界裡怡然自得。

(中時 )