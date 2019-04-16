台南市新市國中透過金車文教基金會推薦英語史懷哲計畫，爭取國際志工駐校與學生互動，打造校內英語環境氛圍。（莊曜聰攝）

來自丹麥的18歲正妹Astrid去年9月申請擔任國際志工，因緣際會來到台南市新市國中進行英語教學服務，她生活化的教學方式與學生們建立亦師亦友的關係，也讓學生們更有勇氣開口說英語，而喜歡四處旅行、體驗新文化的她，也一圓志工服務的夢想。

新市國中校長薛英斌表示，為了打造更好的校內英語環境氛圍，去年起透過金車文教基金會推廣英語史懷哲計畫，爭取到國際志工駐校來與學生們互動，年輕的Astrid毫不生澀，發揮她的社交能力及創造力，跟眾人建立良好友誼，學生們藉著與外國人的實際交流，也能培養出國際觀，在學習上更有效果。

Astrid來到新市國中已經有8個月時間，同樣是中學生的她雖然沒有教授英語的經驗，但有這個機會嘗試不但新鮮也充滿挑戰性，除了在課堂上與學生分享歐洲及自家文化外，Astrid也會將英語行動教室搬到校園合作社，由她扮演合作社「阿姨」，與上門的「顧客」對談，透過日常對談增進英語能力，學生們都笑說，哪有這麼正的阿姨，應該說是「櫃姐」啦！

Astrid說，她趁著上大學之前四處壯遊增廣見聞，能夠來到台灣相當開心，尤其接待家庭的溫暖對待，以及身邊的人對她的熱情及友善，讓她這趟旅程獲得很多寶貴經驗與難忘回憶，也一圓她從事志工服務的夢想，真的很棒。

新市國中陳姓同學說，從一開始害怕自己語言能力不夠，不敢與Astrid對話，但年紀相仿的Astrid用生活化的教學方式鼓勵大家，而且還能學到更多的英文單字，慢慢的同學們也敞開心房，現在都很喜歡主動與她對話，感覺對話能力進步得很快。

(中時 )