◎ 長照扣除額 月入逾10萬不適用

行政立法協調會報今天討論長照扣除額問題，行政院發言人Kolas Yotaka表示，確定增列長照扣除額12萬元，並且要排富，稅率定為20％，換 算約個人月薪10萬元以上者會被排富，政院預估修法若順利在本會期通過，可追溯到今年1月起算，明年5月報稅就適用，預估有29萬人可受惠，稅損約53億元。

◎ 法國巴黎聖母院大火 結構體保住 致力保謢藏品

法國著名地標聖母院15日晚發生大火，火勢迅速蔓延，其標誌性的尖頂，更在烈燄下燒至倒塌，令整個聖母院架構都受火勢牽連。400名消防員趕到現場搶救。經過8小時的奮戰，消防部門最終成功控制火勢，保住聖母院整體結構，並阻止火勢蔓延至北鐘樓。當局初步調查懷疑和院內裝修工程有關，但相信是意外，並不涉及縱火，事件中一名消防員受傷。聖母院內部的損毀情況亦曝光，只見十字架佇立在瓦礫中。

◎ 航空業大徵才 星宇、長榮釋500職缺

力拚2020年初開航的星宇航空，今日釋出下半年300個職缺，不同於以往多需求具相關背景及經驗，這次有超過半數職缺歡迎大學畢業或剛退伍的社會新鮮人報名，平均薪水為3萬5000元至4萬5000元，履歷篩選及面試預計於5月初展開。長榮航空日前也宣布招募200名地勤，平均薪資約3萬8000元。

◎「玉女掌門人」８月攻蛋 周慧敏加唱國語歌寵台粉

「玉女掌門人」香港天后周慧敏出道30年，將於8月10日在台北小巨蛋舉辦「一萬天荒愛未老-出道30週年巡迴演唱會」，她去年在香港紅磡體育館連唱4場，佳評如潮，演唱會是由她的好友古巨基擔任創作總監，周慧敏當時坐在巨型天鵝鋼琴上，自彈自唱創作歌曲，氣質高雅，令人印象深刻。

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