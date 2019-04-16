31歲秦姓男子涉嫌在新北市永和區公寓民宅內經營德州撲克賭場，遭永和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

31歲秦姓男子涉嫌在新北市永和區公寓民宅內經營德州撲克賭場，同夥以網路方式在論壇、PTT公然攬客，警方循線前往查緝，發現賭場分工嚴謹，一樓還有專職把風人員，逮捕秦嫌、30歲周姓同夥、32歲陳姓女荷官及賭客等13人，查獲賭資現金16萬餘元、籌碼近40萬。

警方埋伏時發現該屋內不時傳出荷官吆喝賭客下注聲音，並發現賭場有人於門口把風，立即將其制伏，只見把風男子神情緊張，並以通訊軟體向樓上周嫌通風報信，「警察來了!東西快收起來!」

31歲秦姓男子涉嫌在新北市永和區公寓民宅內經營德州撲克賭場，遭永和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

31歲秦姓男子涉嫌在新北市永和區公寓民宅內經營德州撲克賭場，遭永和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

警方一進門大聲喝令，現場的賭客頓時傻眼，當場查獲賭客以德州撲克聚賭。共查獲賭資現金16萬7895元、抽頭金1440元，籌碼近40萬、骰仔賭具等物。秦嫌供稱，他們為招攬賭客，不時以網路論壇PTT發文邀約網友聚賭。

警方訊後依賭博罪嫌將秦嫌、周嫌、荷官陳嫌等3人移送新北地檢署偵辦；另賭客等10人依違反社會秩序維護法裁處。

31歲秦姓男子涉嫌在新北市永和區公寓民宅內經營德州撲克賭場，遭永和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

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(中時 )