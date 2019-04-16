北市隋姓男子前年2月間結識香港男子，來台旅遊時，隋邀約在住處飲酒，卻將安眠藥混入泡麵、酒類之中，趁港男昏迷熟睡之際猥褻下體，同年7月，隋故技重施，下藥性侵另一名男子，士林地院審結，依以欺瞞方式使人施用第3級毒品、以藥劑強制性交2罪，判處應執行有期徒刑10年，可上訴。

36歲隋姓男子平時在餐廳工作，藉網路租房網結識港男夫妻，前年2月間凌晨，邀約港男1人到內湖住處的閣樓飲酒，並在泡麵、飲酒當中下藥，數小時後，港男昏昏欲睡，他以蓋棉被掩護，以手猥褻生殖器，早上7點多，港男發現異狀傳「help」給妻子並逃離現場。

7月間隋又將自己服用的安眠藥混入酒類，要求另一名在網路認識的男子到住處同樂，以「不要浪費」誘惑男子喝下肚，直到男子凌晨發現床單上有血跡，感覺臀部疼痛，擔心自己染上愛滋病，才趕緊報案。

但隋辯稱，兩人相約飲酒，因為遭手指侵犯，才會懷恨控告被告，當初兩人是同意發生性關係。但法官認為，如果同意又何必要下藥，而且，被害人體內驗出含有FM2（強姦藥丸）的成分，並，證明確實有違背被害人的意願，並依使用藥劑強制性交罪判刑。

判決指出，港男被下藥又被猥褻，判處有期徒刑5年8月，第2名被害人則是遭到強制性交，判處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑10年。

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(中時 )