面臨師資老化趨勢，年輕教師比率偏低，人才問題迫在眉睫，台大校長管中閔落實BOTH計畫(Bring Our Talents Home和Bring Other Talents Here)，規劃「貸款興建教職員宿舍計畫」，活化校外14處第三種住宅區低度利用土地，預計將可提供約240戶宿舍，並延長新進教師宿舍借用年限。

台大傍晚發布新聞稿表示，校長管中閔就任滿百天，為延攬優秀教師為治校重點核心工作，落實BOTH計畫，提出具體的留才攬才落地方案，爭取海外人才，留住人才生根國內，並讓教師住得安心，教學研究專心。

台大表示，留才攬才需先安定教師居住的問題，惟學校教職員宿舍不足，嚴重影響延攬優秀人才到校任教意願，校方今日宣布，新進教師宿舍借用年限將由原訂3年延長至4年，並規劃「貸款興建教職員宿舍計畫」，積極活化校外14處第三種住宅區低度利用土地，預計將可提供約240戶宿舍。

台大也提到，將新進教師宿舍借用年限，由原訂3年延長至4年，尤其優先考量今年即將屆滿3年、應還舍25位教師，使其可安心延長續住1年，推出這項方案的目的，在於協助教師安定生活，使教師教學、升等與生活等各面之壓力得以舒緩，進而願意生根台灣。

台大更提出「貸款興建教職員宿舍計畫」，積極活化校外14處土地，預計需貸款約16億元。其中6處基地狀況較為單純，將列為第一批優先開發對象，總開發成本初估約4.5億元，總基地面積約750坪，總樓地板面積約2700坪(含公設)，約可建置75戶(2-3房或單房間)。

台大強調，透過延長宿舍借用年限及興建教職員宿舍，將提昇教職員宿舍居住品質，增加人才到校任教意願，以提昇教學及研究水準，落實BOTH計畫留才攬才的目的，創造台大多元國際連結和競爭力。

(旺報 )