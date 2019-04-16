鴻海集團董事長郭台銘突然成為2020總統大選熱門人選，目前被媒體點名，或自己表態參選者近10位。網路名人「人渣文本」周偉航表示，之後民調一定要做大亂鬥啦！三強的都是太刻意惹啦！

周偉航列舉主要熱門人選，並加註語凸出特別意涵。如：韓國瑜（強力徵召）、郭台銘（霸氣總裁）、柯文哲（不選白不選）、王金平（堅持要在公報上）、宋楚瑜（永遠的總統候選人）、賴清德（不惜脫黨）、蔡英文（脫黨不惜）、黃國昌（搞不好15%也能上，報一下好了）。

周偉航消遣兩人，指「被說是很乖一定會退的朱立倫和真的有在選但沒人知道的張善政就不列了。」

網友留言也很有哏：「黃國昌就算不上，沒人敢參加有他的辯論會吧」、「賴清德蔡英文都脫黨了，民進黨是不是臨時得再找一個人啊？」、「全部出來選的話，說不定真的15%就上了」、「唯一支持女性代表，其他嘴砲男都給我退下」、「雖然不喜歡朱立倫...但朱立倫真的滿可憐的QQ都沒人理他」、「永遠的候選人哈哈哈」。網友有趣反應，讓緊繃的藍綠政黨對峙時，輕鬆一下。

(中時電子報)