貝童彤產後首復出。（華視提供）

貝童彤產後首復出。（華視提供）

貝童彤去年12月自然產下女兒「帕皮」，她產後首度復出工作，16日上華視《天才衝衝衝》，但她表示出來工作沒有放風的感覺，因為她有點黏女兒，一出門就一直想她，還帶了擠奶器隨時準備擠奶。她說女兒出生至今，她從沒對女兒生氣或覺得崩潰的時刻，也沒有出現任何產後憂鬱症狀，「有些媽媽小孩哭會煩，我完全沒有，老公都說不知道娶到這麼有耐性的人」，她也以為自己會是虎媽，生了小孩才發現不是，對寶寶的容忍度超級大。

貝童彤透露孕期胖了12公斤，現在大概只剩一、兩公斤還沒瘦回來，只剩肚子有點鬆鬆的、屁股也不到滿意的狀態。她說對自己身材也很努力，不喜歡生完後胖胖的身材，在月子中心時已開始做些和緩的運動，一離開月子中心，老公就問她要不要去健身房，「我老公歧視胖子，他一直很幫我注意身材。」

她透露，懷孕期間，因為賀爾蒙分泌變得比較敏感，有次彎腰整理東西時，老公從他後面走過順手摸了一下她的腰間，她就瞬間大爆哭，「我覺得他在嫌我胖。懷孕時什麼事都變得不可理喻」。

對於即將到來的第一個母親節，她開心表示「超爽的」，現在當媽媽的她每天都好快樂，「連睡不飽都快樂、半夜三點餵奶也快樂，就是覺得很爽」，因為她從小志願適當家庭主婦，之前每一任男友她都想嫁、想當媽媽，現在當媽了，也沒有很想出來上班，還要求經紀人「太晚的、花太久時間的通告不要接」，因為要回家陪小孩。

至於會不會努力拼二胎？有姊姊的貝童彤說自己很想，因為知道有手足的好處，但從小是獨子的老公不想，覺得一個人長大也很好，「我們只是一般小資家庭，老公是一般上班族，他覺得小孩教育費很花錢，怕無法給小孩很好的生活，所以先專心照顧一個就好」。她小說老公沒有結紮，「但他都會很小心」。

(中時 )