許多高齡八九十歲、甚至百歲的老人家也在親友陪同下，坐輪椅稜轎腳，感受媽祖福澤。（主辦單位提供）

大甲媽祖繞境16號畫下句點，不過北部仍可體驗繞境氛圍!大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動，迎來大甲鎮瀾宮神轎供信眾稜轎腳，領壓轎金，至今突破七萬人次參拜。許多高齡八九十歲、甚至百歲的老人家也在親友陪同下，坐輪椅稜轎腳，感受媽祖福澤，場面溫馨感人。其中有信眾跟主辦單位透露，長輩在二次世界大戰躲過戰火摧殘，正是因為媽祖顯靈接炸彈。

媽祖娘娘在台灣各地廣泛的留下接炸彈傳說，時空背景皆在日據時代。有一位陳姓婦人表示，公公112歲仙逝，在世時，逢人必推廣媽祖信仰。公公曾跟她提及，年輕時遭逢二戰，台灣仍為日本領土，所以是盟軍轟炸範圍，有一天他跟同事正在務農，突然響起防空警報，沒多久，天空便出現一架美軍轟炸機，並開始投彈，本以為小命不保，這時天上卻出現一名婦女用裙襬接炸彈，他因此躲過一劫，後來才知道這是媽祖顯靈，從此成為虔誠的媽祖信徒，還活到112歲。公公對媽祖堅定的信仰，也影響了一家人。陳姓婦人說，媽祖慈悲濟世的精神，最讓她感動。

包含大甲鎮瀾宮、雲林北港朝天宮、屏東萬丹萬惠宮、嘉義朴子配天宮等，皆流傳媽祖接炸彈的故事，但背後所蘊含的都是媽祖慈悲濟世的精神，也展現媽祖信仰在台灣人心中的重要地位。

(中時 )