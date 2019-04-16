北市議員王浩今在民政部門質詢時踢爆，市府、市議會一群委外派遣的勞工權益受到忽視，如有清潔工長年沒有特休假，且廠商也沒有將未休的特休假折算工資，相對於公部門呼籲應注重勞動權益，更顯諷刺；他並要求勞動局長賴香伶，1個月內徹查1000多件勞務委外案子的狀況。

王浩今先詢問賴香伶，全台北市政府整個勞務委外的案子有多少件，賴表示數字她不知道，讓王浩痛批，自己手上的數字都是勞動局提供的，局長卻不知道？接著賴香伶才表示，勞動局內有3件，但整個市府的數字她沒有。

王浩接著表示，現在有1000多件，而以市議會一名清潔阿姨為例，她工作很認真，且工作10多年，卻從沒放過特休假，僱主也未折算特休假的工資給她。對此，賴香伶先是表示，即使是委外，仍要依照《勞基法》給予特休及喪病假。

但王浩以市議會清潔工阿姨的個案直指，北市勞動局號稱「全台唯一勞動局」，賴香伶過去的表現也值得肯定，但在這件事情上，勞動局角色卻消失了，勞動局需在1個月內去檢查這些人力有沒有獲得特休假等權益。

(中時 )