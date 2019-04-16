行政執行署彰化分署拍賣室，擠滿投標人、受委託人，關心開標結果。(謝瓊雲攝)

完璧歸趙!彰化縣二水鄉碧雲禪寺遭建商魏明仁取得產權後過戶到姊姊魏素單名下，去年彰化縣政府認定違建耗時10天強制拆除，490萬元的拆除費，縣府多次催繳未果，將土地送交強制執行，16日下午由碧雲禪寺住持釋懷宗法師，以俗名陳富美投標，開標後確定以1612萬元，重新買回碧雲禪寺。

碧雲禪寺原古寺建築興建於1922年，由住持釋懷宗等4名比丘尼在此修行弘法，後找來魏明仁在原古寺前方興建新寺，卻因無力支付興建費尾款而簽下本票，2002年魏明仁藉此取得債權後聲請強制執行。雙方興訟多年，2012年法院裁定產權屬魏所有確定；魏明仁遂將比丘尼和寺內供奉神像等佛教文物逐出。

行政執行署彰化分署主任行政執行官胡天賜表示，因所有權人魏素丹欠稅且經多次催繳通知後仍未繳納拆除費，因此將合計約7200坪的5筆土地、1座建物（古寺）進行拍賣，拍賣底價為1600萬元，保證金為320萬元。

今天下午3點開標匭時，幾名法師均未現身，而是委由他人前來投標、等待開標結果，魏明仁的妻子也低調現身拍賣室，關切開標結果；最後標匭內僅有一張標單，標金1612萬、得標人陳富美，正是釋懷宗住持的俗名。

彰化分署說明，得標人應在7日內繳清餘款；魏素丹積欠拆除費和3萬多元房屋稅，先前已扣押其銀行存款和名下股票變賣，所得235萬元；收到拍賣所得，將先扣除剩餘欠款和相關土地稅款，再把剩下金額交還魏素丹。

根據了解，四名年事已高的比丘尼得知終於順利買回碧雲禪寺產權，都感到十分激動而欣慰，正在全力湊足剩下的1292萬元尾款，因法師們多年來在禪寺旁搭建鐵皮屋供奉神像，棲身其中省吃儉用、潛心修行，累積不少各界善款、香油錢，預料將可順利繳清剩餘標金。魏明仁、魏素丹姐弟，則低調未回應記者電訪，僅說一切順其自然發展。

(中時 )