位於下營大屯、學甲瓦寮交界路段的174線上，種植著綿延約1公里長的小葉欖仁做為行道樹，多年來生長狀況良好，每逢春夏交際之時，翠綠新葉陸續長出，越發茂密，也自然形成一條綠色隧道，近年來還被網友譽為「最美的小葉欖仁綠隧」，網友也會拍攝美景上傳，人氣頗高，最近枝繁葉茂，不少人路過都會駐足留影。

學甲蜀葵花文化節、小麥節、慈濟宮上白礁等活動頻頻，接下來還有西瓜節跟虱目魚節會相繼登場，吸引許多遊客前來，這處小葉欖仁綠色隧道也從原先的隱藏版景點變成順道必遊的亮點。

小葉欖仁分布在學甲往下營方向的174線道上，在地攝影達人莊錦富說，全長約1公里的綠色隧道中，最茂盛的區域約在道路指標11.5K到12K的路段，拍照時的景深效果及層次感最好，但因來往車輛速度不慢，想要拍照的民眾可得注意安全。

今年受到暖冬少雨影響，其實在3月時小葉欖仁的枝葉就相當茂盛，目前生長的情況也不錯，已經很有綠色隧道的感覺了，若到學甲鄰近區域旅遊的民眾，不妨順路繞到這裡看看。

(中時 )