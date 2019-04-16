來自韓國的蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主趙成珍將於六月訪台，帶來德布西、李斯特等樂作。2015年獲獎之後，趙成珍從巴黎音樂院畢業，展開演奏生涯，新作灌錄德布西等法國作品，更能聽見他營造的古典美學。

趙成珍表示，「德布西的音樂從小就圍繞在我身邊，因為韓國學鋼琴的學生很常練德布西與拉威爾。我覺得德布西的音樂與蕭邦的音樂是有連結的。」趙成珍說，德布西很喜愛蕭邦的音樂，在他的創作中一些自由速度的使用、演奏的自由度或一些樂句句法的處理，「與蕭邦音樂很相似。」

趙成珍11歲第一次上台表演的曲目就是德布西《兒童的天地》，法國音樂對趙成珍來說非常熟悉，趙成珍說，德布西在他的年代是很前衛的，包括他創造與古典樂派截然不同和聲的印象派，「我非常喜歡他對聲音的想像，有時聽來如鐘聲或水聲，廣闊無垠，這正是法國音樂的典型。」

環球唱片古典部總監傅慶良表示，在灌錄這張專輯時，趙成珍曾經思考要不要用法國琴，最後他選擇了史坦威，趙成珍說史坦威鋼琴的音色的確亮一點，但他可以用他的彈奏方法讓聲音更輕盈，達到印象樂派細微、氛圍的表達。

蕭邦大賽金獎趙成珍鋼琴獨奏會將於6月20日舉行，地點在台北國家音樂廳。曲目包括舒伯特《C大調流浪者幻想曲》、德布西《映像》第一冊，德布西前奏曲選粹包括《吹過原野的風》、《棕髮少女》、《雪上的足印》與《西風所見的東西》以及李斯特《b小調鋼琴奏鳴曲》。

這次主辦單位也推出「青少年音樂計畫」，邀請20歲以下青少年指定座位區域享有優惠價300元，每人限購兩張(青年票一張與不限年齡陪同票一張)。

(中時 )