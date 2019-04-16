台北市立聯合醫院繼和平、仁愛院區日前爆發流感群聚，本月4日聯醫松德院區又發生群聚感染，值得注意的是，松德院區第一時間堅稱是「一般流感」，但到了下午5點卻改口「A流群聚」。台北市議員簡舒培痛批，流行病群聚感染有就是有，沒有就是沒有，聯醫竟然欺上瞞下，顯然柯市府螺絲真的鬆了，管理才會出這麼大的問題。

聯醫和平院區今年1月爆出A流群聚感染，造成2人死亡；3月又遭爆料仁愛院區護理之家爆發A流群聚感染，6人出現流感症狀；松德院區4月4日也傳出A流群聚感染，等於每隔一個多月就爆發一次群聚感染，安全堪慮。

聯醫松德院區院長楊添圍昨表示，院區共6人感染症狀，包括5位病患1位護理人員，媒體再三詢問是否為「A型流感」？楊都答「非A流」，沒想到松德醫務長劉興政下午受訪時卻改口「A流群聚」，疾管署也證實9日就收到松德院區通報流感群聚感染事件。

簡舒培指出，聯醫今年第一季就已經傳出3次群聚感染，代表醫院的管理出問題，院長不可能不清楚院區內到底是A流還是非A流，如果真的搞不清楚狀況，那就是失職，柯文哲自己就是一個醫生，聯醫卻想隱瞞疫情，不肯說明是哪種群聚感染，這樣叫台北市民如何放心就醫？

她質疑，聯醫不但沒有負起公共衛生責任，還變成加害者，聯醫應該是台北市民的重要醫院，這種流行病群聚感染竟然欺上瞞下，一下有一下沒有，令人懷疑醫院管理問題。

對此，聯合醫院總院長黃勝堅坦承，SOP確實有改善空間，今年初群聚感染發生頻率確實較往年高，判斷與目前SOP仍無法完全杜絕群聚感染有關。

他舉例，和平醫院1月時有個案疑似流感病患，但就醫後做快速篩檢，結果卻呈現陰性，且快篩送檢需要時間，無法第一時間得知是否感染，才導致問題擴大；後續會檢討如何加強問診、篩檢準確度等，避免類似問題發生，預計兩周內會提出檢討報告。

(中時 )