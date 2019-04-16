電信業者紛對iPhone舊機種推優惠。中天新聞

iPhoneX系列手機推出後訂價過高，銷售不如預期，電信公司不約而同推舊手機綁約促銷，尤以iPhone7最夯，中華電信、遠傳電信綁約30個月起，iPhone7手機費3.2折起、萬元有找，若是通話資費高的話則綁約後，可零元買手機。

iPhoneX系列手機在大陸市場銷售不佳，業者頻清倉降價，價直逼前代機；台灣也一樣，銷售不如預期，讓電信業者陷入苦戰，而紛對iPhone舊機種推優惠，其中以iPhone7最夯、最熱門，中華電信推月付999元、綁約36個月，iPhone7手機只要7999元，約下殺3.2折，遠傳則是綁約30個月，手機比原方案便宜6000元。

若是通話資費高的民眾，月付1799元，綁約30個月，中華電信iPhone7、iPhone7 Plus可零元買手機，遠傳的iPhone7 Plus則須再付400元，但還是得細算是否符合使用需求，免的比買空機還要虧。

3C達人Tim表示，iPhone7價格較便宜、防水又有雙鏡頭，重點是它還有實體指紋解鎖等，光是這幾個功能，會讓部分消費者認為不一定要追求最新最好的，價格就變成他們真正考量的主因。

他並說，電信業者1至3月推出舊換新方案，等於變相折價，但事實上此舊換新方案業績是有起色的，代表大家還是喜歡此品牌，只是大家真的覺得蘋果太貴了。

電信業者紛對iPhone舊機種推優惠。中天新聞

(中時電子報)