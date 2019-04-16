為了避免船隻下錨損壞珊瑚，鵬管處和小琉球海洋志工隊合作，在島上6處潛點設置繫錨浮球，保護海洋資源。（潘建志翻攝）

小琉球海上發現蛋糕！大鵬灣國家風景區管理處與小琉球海洋志工隊合作，在島上6處潛點設置繫錨浮球，提供船艇固定海面上用，避免定錨時破壞珊瑚礁。浮球經多次改造後現為第4代，造型像極了蛋糕，上頭還有LED燈像蠟燭，非常可愛。

近幾年小琉球觀光極夯，吸引許多潛水船、遊艇、帆船進行潛水活動，每次船隻下錨都有可能損壞珊瑚。日前有潛水客在小琉球美人洞海域，以潛水繩索和D字環繫綁在活體珊瑚上，照片被放上「靠北潛水」臉書粉絲專頁，遭痛批破壞生態。

鵬管處去年和志工隊合作，在潛點設置繫錨浮球讓船隻固定，避免下錨破壞珊瑚，初期先示範性設置3處，後來增加至6處，地點包括杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭、蛤板灣山豬溝中段、大福西廢棄漁港、厚石炮台外等6處海域。

鵬管處表示，6處繫錨浮球的經緯度定位可上鵬管處網站查詢，呼籲潛水客多加利用；之後也會觀察使用情況，在更多適合地點增設，目前評估烏鬼洞海域是不錯地點。

浮球經多次改良，過去曾用螢光橘色浮球、船用保麗龍球綁麻繩，甚至是國旗，效果都不好。現第4代浮球由志工許成智設計，3層保麗龍像蛋糕，上插LED燈像蠟燭，相當顯眼效果極佳，被暱稱「琉球最有愛的蛋糕」，歡迎大家多使用一起保護珊瑚。

(中時 )