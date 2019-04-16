市議員謝美英指出，領航北路一段鄰近青埔棒球場，搭公車的民眾完全走不過去，固定住的石椅子整排橫阻，明明人行道做得漂亮整齊，結果搭車族要先踩上石椅子才有辦法上公車。（甘嘉雯翻攝）

過去桃園市路面坑洞全國有名，「只要車子開始顛簸，就知道桃園到了」，有人形容，「桃園道路坑洞何其多，有如坐船跳舞」，市議員劉茂群、黃婉如、牛煦庭等人認為，雖有改善但仍需加強，而騎樓整平規畫設計作業，李家興、謝美英認為，應還給行人行走空間。

為打造人本友善通行空間，市府委託專業單位進行騎樓整平規畫設計作業，針對各行政區主要商圈、車站、重要建築物周邊區域及30公尺以上主要幹道等重要據點，推動騎樓整平工作。

謝美英指出，中豐北路這段人行道目前人煙稀少，人行道做得漂漂亮亮，晾在那裡用不著，而中壢市區有數不清的人車爭道路段，應該優先施作，工程品質與施工順序應該都要考量。

另外，桃園的人行道常見做一半，行人走著走著就走到馬路上，領航北路一段鄰近青埔棒球場，搭公車的民眾完全走不過去，固定住的石椅子整排橫阻，明明人行道做得漂亮整齊，結果搭車族要先踩上石椅子才有辦法上公車，這真的是鬧笑話。

工務局表示，騎樓整平工程因屬私權範圍，需先取得地主同意才能施作，若有不同意地主只能先跳過，僅就已同意範圍施作順平，為提高同意率，市府團隊重新規畫工序，並持續與地方溝通。

(中時 )