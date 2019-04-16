武德宮斥資600餘萬元打造5頂純金金冠，總重量達102兩。（張朝欣攝）

北港鎮武德宮財神廟為慶祝財神聖誕，斥資600餘萬元打造5頂純金金冠，總重量達102兩（約4公斤），廟方提報10名金冠工藝師，最後由武財公出示鸞文選定蘇建安工藝師，過程相當玄奇。

北港武德宮天官五路武財神以往都是著戴銀製神冠，去年財神聖誕後廟方認為銀冠已使用多年，有必要加以更新，因此請示財神製作金冠事宜，財神批可並出示鸞文，廟方人員立即

提報3名金冠工藝師。

不過財神並不屬意這3名工藝師，廟方於是再提報7名工藝師，財神馬上擇定台南工藝師蘇建安，後來廟方人員細看鸞文「天冠銀帽蘇巧功、官戴莊嚴建威隆、武財極坤安鎮後、財可迴捨大智人、神謝昭德師揚名」，蘇建安的姓名赫然隱在其中。

蘇建安表示，5頂金冠採黃金拉絲、蜻蜓點水工法，元寶、古錢、祥龍等配件都是組裝式的，其設計圖包括顏色、結構都經財神首肯，花費1年才製作完成，不僅強調工法精緻，更包含財神的文化與精神。

蘇建安說，一開始製作金冠時，由於每頂尺寸都不同且工法繁複，遇到了材料運用、配重的困難，但財神指示他安心去做，結果製作最後1頂金冠時，黃金份量剛剛好，連1錢都沒有剩，非常神奇。

武德宮主委林安樂指出，5頂金冠以青、赤、黃、白、黑5種寶石對應東、西、南、北、中五路財神。為彰顯財神濟世精神，本月19日聖誕當天，將捐贈價值40萬元的煙霧警報器給雲林縣各機關社團，以及贊助20萬元供北港國中裝設冷氣。

(中時 )