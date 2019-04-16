雲林縣長張麗善呼籲中央建立國家級災害防救系統。（張朝欣攝）

雲林縣政府針對本月7日六輕氣爆工安意外，16日在台塑六輕廠區舉辦「災害防救演習」，模擬颱風造成毒化災與輻射事故，縣長張麗善並向中央喊話，要求建立國家級災害防救系統，協助地方因應石化工安意外。

「雲林縣災害防救演習」16日在六輕台化廠舉行，由雲林縣長張麗善、經濟部政務次長曾文生、台化公司副董洪福源等人共同主持，模擬颱風帶來強風豪雨導致石化廠區發生毒化災與輻射事故，演習項目多達17項、動員近500人參與，過程逼真。

張麗善表示，很慶幸7日六輕氣爆工安意外沒有造成人員傷亡，但縣府必需防患未然，此次演習用非常嚴正的態度去面對，假設發生有毒物質或幅射外洩要如何因應，透過專業去判斷外洩程度到哪裡，最後進行監測、撲滅、控制、通報，都要有完整的SOP流程。

張麗善說，此次演練縣府各局處嚴陣以待，並針對工安意外發生後，民眾最關心的通報與疏散問題加強演練，但面對龐大石化廠區，必需由國家協助地方進行防災，呼籲中央應盡速設立防災系統，協助地方提升防災救災能力、強化維護管理與人員配制。

民眾指出，面對雨季、颱風期將屆，大家都非常擔心強風豪雨可能再度引發工安意外，希望縣府與中央共同持續監督六輕。除了此次氣爆要好好善後，平日也要加強廠區防災演練與民眾疏散練習，才不會讓大家生活在恐懼中。

(中時 )