北港朝天宮長期資助台灣志工團到泰北進行教育服務，「泰北華裔青年文化交流訪問團」16日特別前往朝天宮參拜，由學生表演泰國舞蹈獻給媽祖，感謝媽祖慈悲為懷千里傳愛，讓泰北學生藉由教育脫貧，改變自己的未來。

「泰北華裔青年文化交流訪問團」16日由團長段家壽率領泰國清萊皇太后大學3名老師與14名學生，前往北港朝天宮向媽祖參拜，隨後在廟埕表演泰區4種不同風格的傳統舞蹈，表達他們對媽祖的感謝之意，讓遠在泰緬邊界的異域孤軍不孤單。

段家壽表示，朝天宮長期贊助台灣志工團前往泰北服務，讓泰北學生藉由教育的提升走出泰北、放眼國際，改變自己的未來。希望兩國能夠持續的進行經濟、文化、教育交流，因為泰北目前最欠缺的就是翻轉教育與職能教育。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，泰北位於泰國、緬甸、寮國交界，有許多老榮民與國軍後裔，俗稱孤軍，電影「異域」即是描述他們的故事。其生活環境非常艱困，教育資源更是匱乏，亟待各界幫助。

朝天宮常務董事吳炳俊指出，媽祖文化無遠弗界，有華人的地方就有媽祖信仰，廟方除了資助台灣志工到泰北服務，每年還會組團到泰北了解其需求，並贈送文具、日常用品給泰北學童，這不僅是國民外交，更是媽祖慈悲為懷的具體表現。

(中時 )