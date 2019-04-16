劉姓男子去年9月到部立桃園醫院探視母親時，和護理人員發生口角。警方和保全將劉男壓制在地，並用束帶拘束劉男。不料劉男臉部發黑，送醫後仍不治。桃園地檢署偵結，發現劉男生前濫用毒品，導致突發中毒反應，難以認定警方、保全有過失，因此予以不起訴。

檢方調查，劉姓男子因為和護理人員爭執，保全、桃園龍安派出所員警趕到現場，後，分別將劉男四肢壓倒在地，救護人員拿來束帶後，將其綁在欄杆上。後來劉男掙脫後，員警、保全又將劉男綁住，並要強制送醫。後來劉男臉色發青，趕緊送醫後仍停止心跳、急性呼吸衰竭併高碳酸血症，不治。

員警、保全供稱，的確有將劉男拘束在欄杆，但絕無導致其過失致死，此外壓制劉男時，劉男是仰躺，而非趴著。劉男被壓住的部位也是四肢，而非軀幹。此外劉男被綁在欄杆時，也是正躺、側趴姿勢，後來才變成臉部朝下。

檢方相驗後，也發現劉男生前濫用安非他命，導致安非他命中毒，解剖後並無致死外傷。因此劉男死亡和5人壓制有無因果關係已屬有疑，此外5人也未疏於注意被害人身體狀況、延誤送醫的過失，因此給予不起訴處分。

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(中時 )