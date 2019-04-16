桃園市再增麻疹患者病例！桃園市衛生局調查，市內已有9例麻疹病例，3例為國內感染，6例為境外移入病例。該名新增患者在9日至12日於龜山文昌一街、復興一路、文化一路、復興北路等地活動，民眾有麻疹相關症狀，請盡快就醫。

衛生局表示，該名男子9日身體痠痛，10日就醫後診斷為一般感冒，12日因全身紅疹、發燒再度就醫。醫師懷疑罹患麻疹，送到醫院後，13日經疾病管制署檢驗確診。衛生局獲報，發現該男子都在林口、龜山交界處活動，發現4月初曾在新北林口1名卻診患者在同餐廳吃飯，研判應該是用診時遭傳染。

目前衛生局掌握該患者在桃園市接觸者有280人，已經動員防疫人員監測接觸者的健康，並提醒接觸者出入公共場所要配戴口罩。若曾在9日至12日於龜山文昌一街、復興一路、文化一路、復興北路等地活動的民眾，有「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並撥打衛生局防疫專線0800033355，聯繫防疫人員安排就醫。

(中時 )