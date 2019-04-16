台中市16日再新增2例本土麻疹個案，2名個案均為醫院清潔員，累計該起醫院群聚感染事件已有10人確診，其中7位為該院員工，台中市衛生局持續監測相關接觸者共1066人，並要求醫院加強感染控制措施，以降低病毒傳播風險。

台中市衛生局指出，該醫院確診麻疹病患後將病房暫停收治新病患，並實施管制，也已完成員工疫苗接種，疾病管制署預期，疫情將可控制在第二波，發生第三波傳染機率不高。提醒醫師如有發現病患有疑似麻疹症狀，請儘速與衛生局防疫專線0928-912578聯繫並戴口罩就醫。

衛生局長曾梓展指出，麻疹是高傳染力的疾病，提醒醫院工作人員應注意自身健康情形，發現具有「出疹」、「發燒」，及「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應立即通報醫院感染管制室人員安排就醫隔離，以爭取防治時效，避免疫情擴大。此外，民眾出現上述疑似症狀時，也可主動通報臺中市政府衛生局防疫專線協助就醫轉診，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。

(中時 )