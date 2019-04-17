鹽水坔頭港國小位於急水溪南端，學校成立的宋江陣社團有20多年歷史，雖然少子化學生不多，但幾乎全體總動員，推廣傳統藝術、傳承地方文化，是該校一大特色。（莊曜聰翻攝）

全台以3個字命名的國小不多，位於台南鹽水的坔(音同地)頭港國小就是其中一所，坔頭港的名字來自於地方傳統聚落，該校在保留地方傳統文化上也很有一套，雖然全校學生人數不到50人，但卻有傳承了20多年的宋江陣社團，也成為學校教學的一大特色，讓這所小校發光發熱。

坔頭港國小在急水溪南側，在鹽水區與下營區的交界處，校史最早可回溯到1941年，當時叫做番子厝公學校河南分教場，隔年改為河南國民學校，1968年更名為河南國小，在2008年時校方與地方連署推動，將河南國小回復為庄頭的原名，也就是現在的坔頭港國小

坔頭港國小以急水溪意象做為校園造景，並結合師生的陶板創作美化環境，還以台語唸謠打造環校步道，是充滿文學美感及人文藝術的優雅校園，但近年來受到少子化影響，加上學生家長多以農、牧、工為主，資源較為匱乏，學生人數也不多。

該社區的宋江陣有百年以上的歷史，社區內也有宋江館供團練，居民自發性成立宋江陣，有保家衛民、趨吉避凶的重要意義，校方也在20多年前成立宋江陣，傳承地方文化，表現出色，雖然人數經常湊不齊傳統的宋江陣隊形，但校方發揮創意，加入旗陣、白鶴童子陣、金獅陣等變化，更走出自我特色，學生練宋江陣不僅體能好，讀書也更有自信。

(中時 )