社子島居民不滿市府對土地查估、訪查充滿瑕疵，北市議員陳慈慧16日爆料，市府近期打算再度進行查估作業，不料竟流標2次，沒有廠商願投標。市府地政局對此說明，廠商擔憂社子島開發案不知道能否順利下去，案子恐怕無法結案而流標，市府將設定退場機制。

社子島4200多戶居民，根據市府安置計畫顯示，可承購專案住宅的約2991戶，陳慈慧表示，預估約有7成居民可以承購，但這數據恐怕太過樂觀。

陳慈慧指出，市府最後一個家戶訪查版本是在去年完成，訪查率僅48％，準確度備受質疑，最近市府又要展開查估作業，卻流標2次，到底問題出在哪。

對此，地政局長張治祥說，未來還會針對社子島做實地地上物查估，包括房子的實際狀況，確實已流標2次，因為廠商反映不曉得社子島開發案能不能順利走下去，怕查到一半無法結案。

張治祥強調，後續招標條件會設定退場機制，希望盡快完成查估作業，很多資料才可以進一步掌握。

(中時 )