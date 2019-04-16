今（16）日下午5時12分，新北市新莊區中原路發生計程車與機車車禍，造成計程車側翻，駕駛受困，新北市消防局獲報後趕往救援，協助計程車駕駛脫困，所幸機車騎士及計程車駕駛均只受到擦傷，意識清醒，分別送往亞東醫院及台北醫院診治，車禍原因警方已在調查。

(中時 )