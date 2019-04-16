新北計程車、機車擦撞 幸均僅擦傷 19:022019/04/16 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防人員協助小黃運將脫困。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（16）日下午5時12分，新北市新莊區中原路發生計程車與機車車禍，造成計程車側翻，駕駛受困，新北市消防局獲報後趕往救援，協助計程車駕駛脫困，所幸機車騎士及計程車駕駛均只受到擦傷，意識清醒，分別送往亞東醫院及台北醫院診治，車禍原因警方已在調查。 (中時 ) #計程車 #駕駛 #機車 #車禍 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 默許合作又出手干預 交部惹議 04:102019/04/12 女客扭腰嬌喊不要 老司機有備無患 00:122019/04/13 夜歸女子遺落手機 警熱心協助迅速尋回 14:352019/04/13 繞道2公里 白沙屯媽祖停轎童醫院梧棲院區 13:462019/04/15 白沙屯媽祖首度停轎童醫院梧棲院區 賜福病患與醫護人員 14:422019/04/15 機車感知平台上線 明起機車族上駕訓班可領補助 15:552019/04/15 專家傳真－自駕車實驗肇事 誰該負責？ 04:102019/04/16 亞洲萬里通 搭大車隊可集哩 04:102019/04/16 降低肇事率 交通部補助機車駕訓班每人一千元 14:432019/04/16 參加機車駕訓班 今起可補助1000元 18:092019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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