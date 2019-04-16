35歲的台灣網球名將盧彥勳，在職業生涯晚期歷經肩膀動刀考驗，目前積極訓練尋求復出，狀態越來越好，預計今年溫布頓錦標賽後到明年初之間重返賽場，更想挑戰明年東京奧運。

盧彥勳今天出席2019長榮航空城市觀光半程馬拉松，由於他從去年5月就休息至今，將近一年沒有出賽，他透露，參加東京奧運是他動刀前訂下的目標，是「對自己的承諾」。

事實上，體壇東山再起的例子不少，最近一個就是43歲的美國高爾夫名將「老虎」伍茲，歷經從巔峰跌到谷底、再慢慢找回狀態，並於這個月在美國名人賽奪冠，盧彥勳當然也注意到這令人振奮的新聞，表示：「每位運動員在賽場上的精采表現，都會激勵人心。雖然我跟伍茲的時空背景、能力、地位無法相提並論，但他在高球上的地位，可以從頂峰跌到谷底，最後又爬起來，不單單是在高球上可以討論，也能放在每種運動項目，都值得去重新思考，當我們遇到挫折或傷痛，如何用這樣的方式激勵自己。」

盧彥勳侃侃而談自己網球生涯的規畫。(李弘斌攝)

盧彥勳並說，他還渴望繼續打球、再做出一些表現，「誠如我說的，我的目標非常清楚，就是明年奧運，東奧結束之後我可能會有一個決定，或是一個評估，看自己是不是再繼續下去。」

王子維被盧彥勳揪跑路跑、拚奧運，笑著回應。(李弘斌攝)

與盧彥勳一同為長榮航空活動站台的「羽球王子」王子維，經歷過腰傷、世界排名下滑等打擊，他透露去年是傷勢最嚴重的時候，導致很多賽事打來力不從心，今年情況好轉，「基本上沒問題，偶爾有些角度還是不太舒服，因此賽後處理、放送、治療非常重要。」

盧彥勳邀王子維明年一起在東京奧運奮戰，對此王子維說：「奧運當然是目標，但在奧運積分開始的一年中，我的排名至少要前進到16名，現在有新教練、新戰術要磨合，希望幫助我漸入佳境。」

(中時電子報)