同光國小秉持「開創視野，成就未來」理念，精緻化辦學，開創體驗式課程，創造好的校園環境氛圍。（巫靜婷攝）

苗栗縣後龍鎮同光國小位於昔稱公司寮的龍港漁港旁，前身為「後龍公學校公司寮分校」，成立於1918年3月31日，由於學區重畫加上公司寮漁港沒落，人口嚴重外移，近年少子化趨勢，使學校從1955年全盛時期689名學生縮減至36名，小班小校成了校園特殊風景，呈現多元適性化的教育契機。

近來一群在地青年結合年輕人返鄉深耕運動，以老街再造推動，蘊積強大的創造與創新能量，成為學校與社區連結的重要資源。（巫靜婷攝）

同光國小緊鄰公司寮商港與曾繁華一時的「同興老街」，總長約150米的街道留存土角磚牆，富有人文氣息。（巫靜婷攝）

同光國小四周環繞植被土丘，加上校內植栽茂盛、綠意盎然，校內近百年的茄冬樹是每名校友與師生的共同回憶，學校緊鄰公司寮商港與曾繁華一時的「同興老街」，總長約150米的街道留存土角磚牆建築遺跡，具典故與歷史的優美人文意象。

校長張傳源指出，日治時期公司寮商港相當繁榮，日本人不僅將物資從日本運來台灣，當時大船入港也載運苗栗物資到南洋貿易，包含木材、樟腦油等，連帶學校旁的同興老街熱鬧起來，可說是繁華一時，後來二戰末年，日軍考量攻防戰略在1943年封港，商業貿易因此蕭條，日軍戰敗後退出台灣。

同光國小緊鄰曾經繁榮發達的「同興老街」，總長約150米的街道留存土角磚牆建築遺跡，具典故與歷史的優美人文意象。（巫靜婷攝）

同光國小緊鄰公司寮商港與曾繁華一時的「同興老街」，總長約150米的街道留存土角磚牆，富有人文氣息。（巫靜婷攝）

張傳源表示，公司寮港與同興老街息息相關，1945年中華民國接管台灣後，帆船出入商港恢復了繁盛的貿易，不料1949年因政治因素，被迫中斷兩岸交通，頓時，商港人潮離去逐漸沒落。雖說十大建設時期，政府曾一度要將台中港設立於此，最後仍因淤沙難清作罷，「望港歸舟」的景象不復見。

既然位於同興老街旁，為何不命名為同興國小？張傳源訪問當地耆老，有了2種截然不同的說法，他說，有人認為國民政府時期，在地民眾十分懷念同興老街繁華景象，就以「同興再創光輝」為理念替學校命名為「同光」。

另種說法指出，台灣光復後衛生條件不佳，傳染病四起，有1名老醫生在此開診所，每逢遇到付不起醫療費用的患者，他豪爽地大手一揮「不必付了」，救活許多窮苦人，他的仁心仁術讓當地民眾感念在心，就以診所名稱「同光」替學校命名。張傳源認為，兩種說法都值得考究，但第二種更具人情味，如同這純樸的小鎮。

(中時 )