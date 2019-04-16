Dolce＆Gabbana浪漫花園淡香精75ml，3990元。（Dolce＆Gabbana提供）

延續 DOLCE＆GABBANA 全新 Dolce浪漫花園淡香精，傳遞義大利牡丹花園中享受 幸福洋溢的悠閒片刻，以恬蜜羅曼史為概念，將牡丹的優雅、高貴且幸運的象徵注入彩妝中。

由巴西新一代 Instagram 時尚新模 Aira Ferreira 詮釋 Dolce 女孩，徜徉於義大利美麗的 牡丹花園，與鮮豔繽紛的花朵共舞，伴隨著逗趣歌曲的節奏中，笑著享受偷閒無憂的 片刻幸福時光。此系列形象影片並由英國時尚攝影師 Liz Collins 義大利花園操刀完成。

粉嫩氣墊腮紅棒限量3色，為 DOLCE＆GABBANA 第一次推出的氣墊腮紅， 宛如臉頰輕觸牡丹花瓣，所留下的清新色彩，如繁花似錦牡丹花園的美麗痕跡。

去年推出便造成全球搶購的Dolcissimo 綻放凝霧唇釉，一次推出 4 支柔美限定色， 搭配『經典四色眼影盤』展現繁花綻放的春天面貌。

爆紅精準眼線液絕不暈染的超強防暈，15日起至30日在 新光三越 A8 恬蜜羅曼史快閃店獨家販售Dolcissimo 綻放凝霧唇釉限量4色。

(中時 )