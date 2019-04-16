全國警察要換帥氣的制服了，全國警察將於108年4月18日8時起，全面換裝新式制服，朝輕便機能取向，試穿過新制服的男、女員警皆表示，新制服帥氣以外，更機能，未來跑步抓戝時，身上裝備也不會再晃來晃去了，黎明派出所所長林澤聰則表示，全體員警都已經準備好了，準備迎接新制服的到來。

台中市警察局第四分局秘書室主任陳作豪則表示，從警35年來，總共穿過3種不同制服。民國73年畢業時，當時學長告訴他警察制服就是「虎皮」，穿起來要有威嚴感，在戒嚴時期，冬季時穿著黑色常服，其他日子則穿卡其色制服。卡其色與當時高中學生的軍訓服顏色樣式雷同，常讓民眾弄不清楚。

陳作豪說，民國77年第一次改款（現行）制服，至今已31年，這一次再換新裝，感覺是朝輕便與機能取向，像目前員警使用無線電耳麥、密錄器等袋子、扣孔都有設計預留；全套藍色的制服只有霹靂小組才穿，看起來帥氣，不少員警打趣說，會為了穿這套制服去減肥，這次更一次換裝的戰鬥靴、休閒鞋、運動鞋，讓執勤時，更能因地制宜。

第四分局黎明派出所所長林澤聰表示，已交待好同仁將新式制服臂章、階級章等配件準備，迎接2019年4月18日當日之換裝，新制服除了員警感到帥氣、輕便外，也希望能給民眾耳目一新的感覺。

(中時 )