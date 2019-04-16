花博吉祥物「來虎」穿上雨衣展現新造型，吸引小粉絲爭相合影。（陳淑娥翻攝）

花博吉祥物「來虎」穿上雨衣展現新造型，萌樣融化了遊客的心。（陳淑娥翻攝）

台中花博遊客近日將突破700萬大關，市府力衝人氣，16日請來交通部觀光局吉祥物「喔熊」與花博「來虎」，進行一場限時尋找花博亮點直播挑戰賽，兩人穿雨衣卯力在雨中較勁，萌樣融化現場許多遊客。

挑戰活動賽在后里森林園區登場，由「來虎」、「喔熊」各自帶著花博小天使（花博校園大使）出發，從「籽仔-從天上掉下了一顆種子」藝術裝置旁開跑，限時20分鐘內要找到15個花博園區亮點。

兩隻吉祥物身穿雨衣在雨中卯力開跑，途徑「四口之家」、「原生祕境」、「國際庭園區」、「聆聽花開的聲音」，最後在「發現館」進行終點計分。一開始來虎遙遙領先，喔熊當仁不讓，直起緊追在後，最後反超越來虎，成功打出漂亮全壘打，找出15個亮點，贏得最後勝利。

來虎代表市府贈送花博勝利禮品，為友誼賽畫下完美句點。花博發言人黃意涵表示，透過花博友誼挑戰賽，由喔熊、來虎帶領大家體驗花博園區的各項網美網帥景點，花博即將於24日閉幕，歡迎大家把握最後機會前來遊玩！

(中時 )