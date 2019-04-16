美國官員周一表示，美軍在索馬里東北部的空襲，成功擊殺索馬利亞IS集團的副領導人。雖然IS在中東地區無立足之地，但是許多人員轉到非洲，尤其與索馬利亞青年黨合流，成為當地最大隱患。

美國空軍時報(Air force times)報導，IS二把手名叫阿卜杜勒哈基姆-迪昆(Abdulhakim Dhuqub)，負責極端主義的日常行動、攻擊計劃和資源採購。美軍在掌握他的動向後，在切羅地區(Xiriiro)以無人機擊殺。美國非洲司令部表示，這次精確空襲有賴於索馬里安全部隊的協助，美軍也會協商他們平定索馬利亞。

報導稱，IS-索馬利亞與基地組織保持連絡，大多數的IS據點在索馬利亞尖角的邦特蘭國 (Puntland)，估計約有300名成員。這一次空襲是等待他乘車遠離市區時，田此沒有波及平民，沒有無辜者因此次空襲而受傷或死亡。

美國對索馬利亞的反恐任務都是無人機轟炸，從2007年就開始，不過初期轟炸次數不多，一年最多三起，到2016年後，空襲次數飆升到15次，到2018年，更增加到47次，這也使得波及無辜的機率增多，2018年4月1日，美軍空襲導致兩名平民死亡，遭曝光後被要求檢討。

美國非洲司令部(Africom)正在與非洲聯盟駐索馬利亞特派團(African Union Mission to Somalia)合作，以建立索馬利亞聯邦政府的能力並穩固安全。

(中時電子報)