新北市蘆洲區永安南路、板橋區的台65線板橋匝道都因下橋的左轉車輛眾多，車流往往回堵到橋上，為此新北市交通順暢小組在這二處交通瓶頸處增設左轉車道，讓車流更順暢。

永安大橋是往來蘆洲、五股、八里的重要聯絡橋梁，並可銜接國道一號五股交流道通往台北、桃園，平日車流量相當大，新北市交通順暢小組為解決永安南路、永安大橋塞車問題，由交通局重新規畫在永安南路增設左轉上橋車道，並將綠燈延長為90秒，有效紓解橋上回堵車流，讓停等車輛大幅縮短約100公尺。

另外，交通順暢小組也針對板橋區環河路左轉板城路銜接台65線的瓶頸點，另行規畫左轉車道紓解車流。

交通順暢小組召集人、交通局副局長林麗珠說明，板橋環河路為雙向各僅一快一機慢車優先道，下班尖峰時間常因左轉板城路的車流量大，連帶使得直行車輛受阻，動彈不得，目前新北市養工處已著手拓寬環河路並增設一線的左轉車道，預計5月完工後，將可有效紓解環河路左轉板城路車流。

(中時 )