新北市石門一年四季都有海風吹拂，帶著一家老小遊逛北海岸、放風箏，也已經成為不少民眾周末的休閒方式，新北市民政局16日特別邀請金鐘獎藝人連俞涵前往石門，和老梅國小的小朋友一起手做風箏、放風箏，為石門天空畫上五顏六色的彩布。

以《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目新進演員獎的連俞涵，從小就在北海岸的三芝長大，她說，北海岸除了農作物和觀光景點，最大的特色就是「風」，順著北海岸走到石門，可以看到4根大風車逐風運轉，還有滿天風箏自在飛揚，讓石門有「風箏故鄉」美名。

連俞涵說，小時候就常跟爸媽一起來放風箏，爸爸負責拿著風箏，自己拉著線起跑，看到風箏高高飛起就開心手舞足蹈。

連俞涵昨日和老梅國小小朋友在石門風箏發展協會理事長鄭庚和、風藝術營區風箏高手李青田協助下，動手合組石門特色的「微風型風箏」和「室內風箏」，完成五顏六色的風箏作品，大夥兒還在室內、戶外放飛風箏，玩得不亦樂乎。

鄭庚和表示，石門風箏幾十年的發展，變化出許多風箏類型，除了基本款、最常看到的平面風箏，還變化出立體風箏、室內風箏、軟體風箏、特技風箏、衝浪風箏、互動風箏…等，樣式也變化萬千，因此每到秋天，石門海邊的藍天上，各式各樣風箏爭奇鬥艷十分精采。

連俞涵也推薦，來到北海岸，除了吃美食、看風景，不妨體驗石門風箏的文化與內涵，欣賞自己作品隨風搖曳的感動，也可串連附近朱銘美術館、青山瀑布，或到三芝欣賞藝術家創作，用五感和藝術體會北海岸的多元風貌。

(中時 )