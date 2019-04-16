卡地亞「COLORATURA」珠寶展即起登台，展出要價近百億的珠寶。（粘耿豪攝）

卡地亞展的主視覺主打珠寶「OSTINATO」珊瑚紫水晶項鍊，創作靈感源自跳動的音符，2830萬元。（Cartier提供）

卡地亞展的主視覺主打珠寶「OSTINATO」珊瑚紫水晶耳環，強烈的對比色充滿活力，497萬元。（Cartier提供）

卡地亞經典美洲豹「PANTHERE DE CARTIER」項鍊，美洲豹主件可當胸針佩戴，4970萬元。（Cartier提供）

卡地亞經典美洲豹「PANTHERE DE CARTIER」珠寶腕表鍊，4780萬元。（Cartier提供）

卡地亞Tutti Frutti系列「CHALIYA」祖母綠項鍊，主石為41.16克拉哥倫比亞祖母綠，為全球首次曝光，8850萬元。（Cartier提供）

卡地亞Tutti Frutti系列「CHALIYA」祖母綠手鍊，主石為34.58克拉哥倫比亞祖母綠，4050萬元。（Cartier提供）

侯佩岑出席卡地珠寶展開展嘉賓，身穿一襲開高叉禮服，一度擔心會太性感，她笑說大兒子管她管很嚴，不讓她穿短褲短裙出門，就連破洞牛仔褲也會被兒子碎唸「妳這樣穿我不原諒妳」，還順手將她穿短褲拍的照片刪掉，讓侯佩岑崩潰笑說：「天呀! 他才五歲，我老公都沒這樣管我！」兒子的醋勁大得驚人，果然是前世情人。

卡地亞（Cartier）去年夏天在巴黎發表的「COLORATURA」（意指花腔女高音）頂級珠寶，將自即起至4月21日正式登台，總共展出近400件、總價近一百億元的珠寶，其中有40件為全球搶先在台曝光，讓侯佩岑忍不住頻頻讚嘆，其中她最愛色彩繽紛的水果錦囊（Tutti Frutti）項鍊套組，心念著可以當作傳家寶留給兒子媳婦。

侯佩岑佩戴「COLORATURA」珠寶展主視覺的OSTINATO套組，是以紅褐色的珊瑚和紫水晶排列打造，她慨嘆看似衝突對比的顏色，竟能如此完美融合在一起，更別提她最愛的Tutti Frutti，是以藍寶石、紅寶石和祖母綠三種原色堆疊，打造出充滿東方珠寶絢麗繽紛、富饒歡樂的風格，如此高超的美學素養和藝術品味，更是讓她嘆為觀止。

由於隔天正巧是侯佩岑的結婚紀念日，問她是否渴望老公會買逾八千萬台幣的Tutti Frutti項鍊送她時，她忍不住嘆口氣，笑說：「有些東西不一定要擁有，只要能近距離看到它，就滿足了！」

卡地亞「COLORATURA」頂級珠寶延續往年卡地亞珠寶的音樂主題，今年的「COLORATURA」原意為花腔女高音，藉由色彩融合、多元文化，譜出一段扣人心弦的樂曲，是以五彩繽紛的彩色寶石融入民俗風，頌讚世界多元種族文化之美，世界有了不同種族和多元文化的共榮融合，才會美麗，就如同美麗的珠寶是以五彩寶石構築而成，閃耀彩虹般的光芒，讓人為之屏息。

為了頌讚世界多元種族之美，卡地亞「COLORATURA」珠寶將印度文化的豔麗色彩、東方文化的內歛含蓄、非洲的鮮明活力融入珠寶設計當中，色彩融合、東西交匯，其中最貴的為一款鑽石項鍊，要價逾5億元。

卡地亞（Cartier）「COLORATURA」頂級珠寶展即起在信義區的華南銀行總行登場，並將在18日盛大舉辦晚宴派對，邀請楊謹華、劉以豪、陳庭妮、白歆惠、吳品萱、修杰楷、莫允雯、瑞莎等明星與會，為珠寶更添星光。

(中時 )