鶯歌陶博館陶藝長廊現正展出「荏苒映漾-陳妍臻陶藝創作展」，陳妍臻把春天時成群在台灣欒樹上出沒的紅姬椿象做為創作主角，讓人眼睛也為之一亮。

來自苗栗的陳妍臻，畢業於清大藝術與設計學系、藝術教育與創作研究所，學生時期曾修習過平面繪畫、設計、動畫及雕塑，目前專職陶藝創作。

陳妍臻擅長把觀察生活當中重複的自然日常，轉化為創作靈感，也利用攝影把看到的美好景象保存下來，她認為，陶瓷與攝影有異曲同工之妙，不過陶瓷更能具體化，讓她醉心於此。

在這次的個展中，陳妍臻共展出7組作品，其中今年的新作《晷，時光見影》，靈感來自太陽的起落及農曆生日；陳妍臻把每天想像成容器，容器內的液體隨著每天的不同而變化，顏色代表心情，以天干地支標註日期，時鐘則是代表季節特色，例如8月是桂月，鐘上就繪有桂花的意象。

《尋暖系列》以台灣欒樹和紅姬椿象為主角，隱喻人們常用外表判別價值，並透過鏡子和光影營造草叢感，讓椿象變藝術，美得發光。

首次在陶博館舉辦個展的陳妍臻，接下來計劃到世界各地駐村，繼續累積能量，期待未來有更多的創作。

陶博館指出，除了「荏苒映漾-陳妍臻陶藝創作展」外，目前在陶博館3樓特展室展出的「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」、市民陶藝平臺的「日本‧瑞浪－美麗的深山餐具」及1樓陽光特展室的「藝姿獨袖，美夢成珍-鶯歌高職陶瓷工程科第20屆畢業成果展」也都非常推薦。

(中時 )