2019年為臺灣地方創生元年，政府積極推動「地方創生國家戰略計畫」，並鼓勵大學善盡社會責任，將學術教研能量導入，成為推動地方創生夥伴；義守大學16日邀請屏東三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安、公所行政團隊等，召開共識凝聚座談會，共商未來合作方向，期能「義」起躍進。

義大校長陳振遠強調連結義大系所特色，未來可協助三地門鄉打造成為「原鄉小瑞士」，並從弭平數位學習落差、宜居安養鄉鎮規劃、強化社群行銷、營造藝術村、生態觀光認證等面向切入，讓原鄉華麗變身，刺激產業復甦與導入活水。

「原住民族學院」院長台邦．撒沙勒以一首詩分享10個部落獨特風貌，並透過「創意商品設計學系」王義鵬老師參與設計的金箔光雕球，傳遞「形塑三地門鄉成原鄉神話故事場域」的企圖心。

車牧勒薩以．拉勒格安說，三地門鄉位處屏東縣北端，地處山地與平原交界，擁有三地、達來、德文、大社、賽嘉、口社、馬兒、安坡、青山、青葉等10個部落，具備豐富且多樣的原民文化，感謝陳校長及行政院國家發展委員會積極推動，期望三地門原鄉能成為南臺灣典範，「這顆璀璨的琉璃珠再發光發亮，讓全臺灣及世界看見！」

(中時 )