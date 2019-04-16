大陸旅美學者李毅遭移民署驅逐出境的消息仍餘波蕩漾，有輿論認為這不符合民進黨堅持「言論自由」的創黨初衷。大陸委員會今晚發布新聞稿表示，中華民國是自由、民主、法治的國家，憲法賦予國人享有充分之言論自由保障，但是鼓吹戰爭、宣揚武力統一台灣等相關言論，既違反國際社會追求和平的普世價值，也和公民與政治權利國際公約第20條禁止鼓吹戰爭的規範精神相違背，這樣的言論不會被國際社會所認同，也不會被我全體國人所接受。

陸委會表示，針對近日媒體報導，有部分來自外國及中國大陸人士將於4月下旬來臺宣揚以武力統一台灣、文攻武統作為等訊息，政府相關機關均已有掌握並已陳報國安高層，總統在聽取陸委會簡報後裁示：請出入境等機關對相關來台人士入境目的應妥為掌握，若涉有來台主張「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

陸委會說明，我方不歡迎不尊重臺灣主流民意以及兩岸現實的中國大陸人士來臺推銷「習五條」、「一國兩制台灣方案」；更反對來台從事宣揚武統、鼓吹戰爭等違反國際規範、恫嚇台灣人民的活動。

陸委會表示，針對鼓吹「武統」境外人士將來台，宣揚「一國兩制台灣方案」、甚至「武力統一」等主張，因為相關活動與言論主張有危害我國家安全、社會安定之虞，政府相關機關將予以嚴密注意、拒絕其入境。

至於近日出現國內相關團體與人士，配合陸方舉辦宣揚武統台灣、鼓吹戰爭之座談活動，陸委會痛斥，這樣的作為完全無法獲得台灣民眾的認同，政府也提醒少數相關國內人士，應重視國家利益與社會觀感，不應參加或舉辦為中共主張背書、宣揚武力統一、鼓吹戰爭等活動，只有全體國人團結一致，才能反制陸方的統戰手法與企圖，共同捍衛國家主權與台灣民主自由的生活方式。

(中時 )