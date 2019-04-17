成立近半世紀的台東縣私立育仁中學，已改名為台東未來學校育仁中學。（莊哲權攝）

台東縣私立育仁中學將正名為「台東未來學校育仁高級中學」，校長王泰惠說，未來指的並不是科技，而是在不斷前進中，透過學生的自主學習模式及家長的投入，改變學生的學習方式及老師的教學方式，以未來為思考的學校，其理念就是「沒有最好，只有更好」。

私立育仁中學在60年代成立，迄今已經快半個世紀，其間因為環境的變化，學校的辦學方針也一直在改變，到了2014年5月，由在台東縣推展「科學小菁英班」的數學補教名師陳立入主董事會，成為主要經營團隊。

當時原本申請改名為「台東K12未來學校」，希望建立從國小、國中到高中的12年一貫教學系統，但因法令及現實問題，無法招收國小部，最近才獲得教育部核准，正式命名為「台東未來學校育仁高級中學」。

未來學校育仁中學校長王泰惠表示，該校目前是採用國中、高中6年一貫教育課程，他強調，未來是一種理念，未來不僅學生要改變學習方式，老師也要改變教學方法，以學生的自主學習模式、家長的投入，及素養導向為主軸。

王泰惠指出，台東未來學校育仁中學有高中部、高職部及國中部，既是綜合高中，也是完全中學，希望學生根基紮實後，未來的走向更具國際性。

(中時 )