台東縣政府社會處福利科志工隊16日到創世基金會，為植物人表演歌舞。（莊哲權攝）

台東縣政府社會處福利科志工隊16日到創世基金會，為植物人表演歌舞。（莊哲權攝）

台東縣政府社會處福利科志工隊16日到創世基金會，為植物人表演歌舞。（莊哲權攝）

服務沒有距離！1群台東縣政府社會處熱血志工，16日到創世基金會台東分院為植物人慶生、按摩及表演歌舞，在志工們的親切呼喚下，沉睡數年的植物人似乎有感知，志工說，雖然無法跟他們互動，但還是非常樂意用音樂、舞蹈來陪伴他們。

昨天上午在創世基金會台東分院病房內，台東縣政府社會處福利科志工隊10位志工，為沉睡中的植物人獻上愛與關懷，在床邊唱著生日快樂歌，幫他們按摩，並在各病房表演歌舞，植物人似乎感受到志工的熱情， 有人動了一下手指頭，有人動了一下眼珠子。

退休的國文老師張碧玉說，她擔任志工已經10餘年，平時除了在社會處服務台引導民眾洽公以外，志工隊也會不定時到全縣各老人關懷據點服務，這是首次來到創世進行「移動式服務」 ，雖然完全無法跟植物人互動，但仍樂意走近他們身邊、陪伴他們，在幫他們擦乳液按摩時，可以感受到他們眼眶是泛著淚的。

創世台東院院長王玉鳳感謝志工為植物人帶來關懷 與陪伴，她說，該院每周都有熱心的民眾來為植物人按摩、讀報或表演唱歌、跳舞，對於植物人視覺、聽覺、觸覺等感官刺激，都有很大助益。

她說，目前院內安置37位植物人，2樓擴床工程已近尾聲，完工後可增加到70床，已有10餘個個案申請進住。

(中時 )