今（16）日爆出港星許志安與黃心穎雙雙外遇車上喇舌，雙方各有另一半同是知名藝人的鄭秀文與馬國明，如今傳出香港TVB電視台將全面封殺並暫停黃心穎的工作。

港星許志安（右）被爆劈腿女星黃心穎（左）。（圖／翻攝自微博）

許志安稍早開記者會痛哭，「覺得自己很噁心、不知所為」，而小三黃心穎至今神隱，但目前已經傳出香港電視台TVB全面暫停黃心穎手頭所有工作，包括主演的電視劇《堅離地愛堅離地》，據悉這部劇原定接檔正在播出的《鐵探》，如今可能將換角甚至停播。

小三黃心穎傳出遭TVB封殺，全面停工冷凍。（圖／翻攝自黃心穎IG）

黃心穎頂著畢業於哥倫比亞大學金融與國際商業碩士，與香港小姐亞軍光環出道，出道7年和多位男星傳出緋聞，更被稱為「姣精」，意指很會勾引男人的女子。吳啟華、王浩信、李思捷、周志文都在她的緋聞名單中，當中的吳啟華和王浩信在和她傳出緋聞後，就爆出家庭失和的消息。2017年公開和馬國明交往後，卻也曾酒後狂親周志文，如今更被證實外遇許志安。

(中時電子報)