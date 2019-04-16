阿里山林鐵睽違11年，本月16日開始恢復停靠鹿滿站，上午鹿滿社區居民、林鐵及文資處同仁到鹿滿車站迎接旅客，請遊客吃草仔粿唱當地客家歌，期待林鐵復停能為地方帶來發展。林鐵及文資處也表示，未來會增加車站內的文史解說牌，鄰近站長宿舍也會一並規畫整建。

鹿麻產車站為日式檜木建築，周邊有2間木造站長宿舍，鄰近還有客家菸樓，一旁的滿竹自行車道，可從鹿麻產車站沿著鐵路通往竹崎車站和竹崎親水公園，全長約2.5公里，林鐵及文資處鐵路服務科科長洪淑霞表示，16日起，平日往返各有一班車停靠，分別是上午9點32跟下午4點20，假日往返則各有3班列車停靠，遊客可規畫一日遊路線，搭配公車回嘉義市區也相當方便。

昨日上午載送北部遊客的專開列車抵達時，林鐵及文資處邀請遊客聆賞竹崎高中陶笛隊表演、品嘗鹿滿社區協會準備的「刺殼粿」，居民也一同舉牌並合唱客家歌謠歡迎。與會的縣議員何子凡建議，林鐵恢復停靠後，應重新規畫整理滿竹自行車道，社區也可培養導覽解說人才；車站內豐富文史資料解說及站長宿舍活化等，吸引遊客，帶動竹崎觀光旅遊發展。

林鐵及文資處表示，目前已有規畫增設站內解說牌，鄰近站長宿舍也將開始做外部整修，完成後預計遴選在地藝術團體辦藝文展覽，後續若取得使用執照也可做小賣店等標租，會再與地方討論，共同協力社區再造。

(中時 )