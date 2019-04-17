「他們沒有死，只是化為千風，溫暖四周」，去年普悠瑪翻車事故造成卑南國中5位師生死亡，帶隊的校長游數珠一直在極大的悲慟中難以自拔，女學生潘依涵推薦她1本書「化為千風」，在學生的撫慰下才走出傷痛，她深信師生們並沒有死，而是化為星星、鳥群、千風。

教育部長潘文忠昨天訪視卑中訪視，並贈送書籍給學校，鼓勵閱讀，並就去年普悠瑪翻車事故造成該校2師3生罹難，表達慰問之意。

校長游數珠是在去年帶師生到韓國教育旅行，回程搭上死亡列車，她說，幾乎每天睡覺都會出現這5師生的臉孔，一直到內辦書展，9年2班女學生潘依涵介紹她看「化為千風」繪本，淚水與傷痛才獲得釋放 。

潘依涵說，國小時就看過「化為千風」這本書，這本書讓她覺得人生不可莫測，可以大哭，但終究要化悲傷為力量，所以在經歷普悠瑪列車事故後，將這本書介紹校長看。

潘文忠昨天也到延平鄉桃源國小訪視，該校以公辦民營方式推展符合當地布農族原住民社區的教育，對於該校引進國外小學教室的情緒調整角落，讓學童有好心情來上課，及採用混齡自主學習留下深刻印象。

(中時 )