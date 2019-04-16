竹崎鄉鹿滿國小上周有3間教室置換水擦黑板，易擦拭、無粉塵、容易上色師生皆相當滿意，圖為校長林俊良。（何子凡提供）

傳統黑板在書寫、清潔過程都會產生許多板灰，老師、學生都深受其害，嘉義縣水上國中去年自籌經費置換水擦黑板，師生反應好用程度「回不去了」，竹崎鄉鹿滿國小上周有3間教室也置換，校長林俊良目標是新學期開始前能完成15間教室換裝。縣議員何子凡指出，「窮不能窮教育」希望縣府自籌經費或提案中央補助經費來全面更換。

鹿滿國小校長林俊良表示，利用教育部前瞻計畫《教室觸控大屏全面更新計畫》補助的安裝費用，學校再籌募經費約25萬，將全校黑板升級為無毒無塵的水擦黑板，改善教師的教學環境外，學生也不用再吃黑板灰。上周三鹿滿國小高年級3間教室裝設水擦黑板完成，林俊良說，在路上遇到學生還會跟他說謝謝，也更堅定全面改設水擦黑板的想法。

水上國中在去年領先全縣全面換裝水擦黑板，校長洪文祥表示，水擦黑板及水擦粉筆，老師寫板書摩擦力小、容易上色且不會反光，對教學有利；沒有粉塵，沾水就可輕易擦拭，對維護師生健康有很大助益，他也舉例，過去使用傳統粉筆，自己已不教書多年，至今冬天時手的食指仍容易乾裂，何況是第一線的教師。洪文祥笑說，去年換裝後使用至今，師生的回應是「回不去了」整體教學環境提升很多。

縣議員何子凡認為，使用水擦黑板不僅無灰無毒、沒有氣味，也不會造成環境負擔，實現乾淨無粉塵的健康環保教室，嘉義縣的公立國中小應全面推廣水擦黑板，「窮不能窮教育」，健康無毒校園更是基本要務，希望縣府自籌經費或提案中央補助經費來全面更換，也是地方主政者對下一代基本的照顧。

(中時 )