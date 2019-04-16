勞動部為鼓勵企業建立友善職場，以促進員工工作與生活平衡，辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」，補助企業辦理工作生活平衡措施，包括辦理員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施，以及兒童臨時照顧空間等6大類，補助金額從3萬元到20萬元不等，自5月1日起至6月30日止受理企業申請。

這項補助計畫鼓勵企業針對員工兼顧工作與家庭照顧需求，規劃有助於促進親子關係的友善家庭措施。辦理的企業運用勞動部的補助，加碼規劃各種友善貼心措施，營造一個讓同仁幸福有感的工作環境。

例如有公司申請勞動部的計畫於假日辦理「幸福家庭親職講座」，協助員工學習如何與家人及子女溝通與相處，為讓員工安心全程參與，講座辦理期間可將子女帶至公司設置的兒童臨時照顧空間，由公司安排專人照顧陪伴子女，讓員工無後顧之憂參加親職講座。

另有公司申請補助辦理親子手作系列課程，為支持親子共同參與，配合子女下課時間，員工在上班時間可以外出，將下課子女接到公司一起參加製作手工皂、燕麥餅及動物置物籃等DIY課程，增加親子同樂互動。

許多員工表示，透過參與親職講座、家庭日、親子手作等活動，增進了與家人的感情，留下有趣難忘的回憶，也強化同事間的互動情誼，上班氣氛變得熱絡，工作也變得更有勁有創意。

勞動部為協助企業了解如何推動工作與生活平衡措施及申請補助，訂於5月14日台南、5月28日新竹、5月31日台北舉辦宣導說明會，詳細內容可至勞動部「工作生活平衡網」（https：／／wlb.mol.gov.tw）瀏覽查詢，申請方式採線上申請，諮詢電話02-2369-4168。

(中時 )