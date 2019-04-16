彰化縣警局保安隊員警與婦幼隊女警穿上新式警察制服和短靴，帥氣十足。(謝瓊雲攝)

看仔細！這套藏青色制服，不是保全、不是油漆工，而是全台警察新式制服，後天（18）日正式全面換穿新服裝，告別已穿了31年的舊衣服。

全台各地警方近日全面加強宣導，避免換裝初期，被民眾誤以為值勤的是假警察。

彰化縣警局官方臉書粉絲頁16日一早貼文指「警察制服換新裝了，你知道嗎？」分享警政署拍攝的宣導短片、和專程上玉山拍攝的宣傳照；全縣8個警分局員警更提早在15日晚就主動在各大地方社團、網路社群貼文分享，加強宣導。「預告一下，新制服上路，我們準備好了！」不少員警更是紛紛穿上新制服自拍，在個人臉書貼出昭告親友。

彰化縣警局指出，逾30年未換裝的警察制服，從1987年沿用至今，內政部警政署自2016年4月下旬即著手研修制服改革作業，透過警民共同票選，選定這套「藏青色專業戰術型」為新式警察制服款式，強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全。

保安隊員警、婦幼隊女警穿上新裝擺出帥氣姿勢入鏡，新的警用短靴，更具包覆、防滑、吸震及耐磨性，降低都有奔跑時受傷機率；純棉材質、上衣與褲子多個口袋，穿來舒適不悶熱、穿脫方便，尤其是腰帶、腰包改良後更實用，還貼心設計鑰匙扣、手銬鑰匙收納處。

有警務同仁私下表示，新式警察制服不只功能性強，而且非常帥氣，展現的新世代警察形象令人耳目一新，基層大多都很喜歡，希望民眾趕快來認識警察的新制服。

不過，彰化縣警局婦幼隊每年5月一上線就立刻報名秒殺的暑期「小小正義使者GO」活動，受到許多家長與小朋友熱烈期待與歡迎，因應新式制服，萌警制服也將配合改版，希望能請廠商在暑期活動前趕工訂製完成。

(中時 )