為了開拓新客源並持續打造「精品漢堡」形象，台灣麥當勞將於明（17)日起推出黑色麵包體的「雙牛起司黑堡」，以及5／1日推出絕色麵包體的「莎莎脆雞腿堡」，同時攜手旅英台灣設計師詹朴所創品牌「APUJAN」，跨界聯名打造限量系列包裝，透過產品與包裝建立品牌「食尚」新形象，再度創入台至今先例。

趨勢顯示，台灣麥當勞在李昌霖率領的和德昌公司入主後，一方面持續研發時尚新產品迎和食趨並開拓新世代客源，另一方面則透過支持台灣在地食材、小農，以及各領域的達人與台灣之光全力在地化並建立品牌好感度。

近年來，無論在體壇、樂壇或是文創產業，無數的「台灣之光」讓台灣被世界看見。台灣麥當勞台灣深耕35年，見證台灣蓬勃發展的文化，孕育出許多在地好人、好物、好創意，決定以實際行動支持這些台灣好手與好物，全力推動「國際品牌、在地經營」的理念，以國際視野落實在地扎根、回饋本土，透過不同面向的合作，關注並支持台灣活躍的文化軟實力。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，無論是連續兩年與大稻埕文創品牌印花樂、和台灣之光的世界球后戴資穎、享譽國際的小提琴大師林昭亮合作，及至這次與旅英台灣設計師詹朴品牌APUJAN的跨界聯名；或是採用超過60％可溯源的在地蔬果食材，獨家發行點點卡、開通電子票證與首推「冷飲直接喝」活動，都是以具體行動展現麥當勞立足台灣、深耕在地的理念與決心，希望透過顧客導向與在地洞察，創造顧客、員工與品牌三贏。

台灣麥當勞此次合作的旅英時裝設計師詹朴。生長於臺灣，英國皇家藝術學院女裝設計碩士。2013 年成立個人品牌 APUJAN，連續13季於倫敦時裝週展出獨立時裝秀，於台北、倫敦、蘇州、重慶等城市均設有通路。APUJAN 以多樣化的針織技藝和原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，

(工商 )