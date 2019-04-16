司法院持續推刷卡繳規費 免手續費 20:312019/04/16 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 司法院指出，民眾用信用卡線納民事訴訟事件裁判費等司法規費，不須負擔刷卡手續費都由銀行吸收，但從今年10月後銀行不再吸收手續費，為了引導民眾減少現金交易的習慣及簡政便民，將改由法院吸收以推廣刷卡繳手續費的措施。 司法院表示，法院收取繳納國庫的民事訴訟事件裁判費、家事事件裁判費及複製電子卷證等司法規費，由於10月以後銀行不再吸收該等手續費，為降低公務機關管理現金等行政成本等因素，將改由法院吸收手續費用，但不含罰款的手續費在內。 (中時 ) #手續費 #刷卡 #規費 #司法院 #費用 也許您會感興趣 推薦閱讀 政府要編列罰單手續費預算 銀行：不合理 23:182019/04/13 罰款手續費惹議 蘇揆槓上《蘋果》 04:102019/04/15 《金融》交通罰鍰刷卡手續費，國發會不要求地方編列預算支應 10:002019/04/15 蘇貞昌硬拗假新聞 江啟臣揭真相狂打臉 11:352019/04/15 交通罰鍰刷卡手續費不該用納稅錢？顧立雄：必要成本 17:412019/04/15 國泰世華 拿下首季刷卡王 19:012019/04/15 國泰世華 奪首季刷卡王 04:102019/04/16 《金融股》玉山銀拚信用卡市占，發行清華認同卡 16:142019/04/16 政府不替罰單繳手續費竟講不清 蘇貞昌致歉 16:442019/04/16 BBH調查：ETF投資人 最不在乎「這個」費用 19:242019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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