司法院指出，民眾用信用卡線納民事訴訟事件裁判費等司法規費，不須負擔刷卡手續費都由銀行吸收，但從今年10月後銀行不再吸收手續費，為了引導民眾減少現金交易的習慣及簡政便民，將改由法院吸收以推廣刷卡繳手續費的措施。

司法院表示，法院收取繳納國庫的民事訴訟事件裁判費、家事事件裁判費及複製電子卷證等司法規費，由於10月以後銀行不再吸收該等手續費，為降低公務機關管理現金等行政成本等因素，將改由法院吸收手續費用，但不含罰款的手續費在內。

(中時 )