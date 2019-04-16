港星許志安和鄭秀文愛情長跑27年，經歷分手又復合後，終於在2015年步上紅毯，沒想到今（16日）爆出男方偷吃前港姐黃心穎，震驚演藝圈。而許志安稍早就召開記者會，承認出軌，並坦言自己喝太多酒起色心，過程中不斷痛哭反覆道歉，隨後不接受媒體提問即離開記者會現場，稍早則把道歉全文PO於社群網站，「請大家給予時間和空間我去學習怎樣去改過及重新去做一個人。」

許志安道歉全文：

這是一件不可能被原諒的錯事，我不敢奢求原諒，因為我也沒有辦法可以原諒我自己。我只可以深切反省，並以最誠懇的態度，去為所有因爲這次事件而受影響的人，去說一聲，我真的做錯了，難辭其咎，對不起！

我沒有任何籍口，犯下了如此嚴重的行為，令到我的家人、朋友及所有愛我的人徹底失望，我感到非常遺憾和歉咎。我亦願意承擔由這次事件所引起的一切後果和責任。

最後作為一個丈夫，我要向Sammi說對不起，這是一個徹頭徹尾的錯誤，我感到慚愧及痛心。請大家給予時間和空間我去學習怎樣去改過及重新去做一個人。

(中時電子報)